Calderone, vogliamo agricoltura sicura, è settore strategico

"Il tavolo resterà aperto. Metteremo in sicurezza il comparto dell'agricoltura. I temi sono tantissimi" Così la ministra Marina Calderone a Tgcom24 che ha annunciato che riproporrà riproporre la cassa integrazione ai lavoratori agricoli per l'emergenza "caldo", misura di cui si valuta l'estensione anche ai lavoratori a tempo determinato.

Fra le attenzioni del tavolo, ha dello Calderone anche quella di "far crescere il comparto dell'agricoltura che è fondamentale per l'economia del Paese, farlo crescere regolarmente, sostenendo le tantissime aziende agricole che lavorano onestamente e producono qualità"



