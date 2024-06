Maxi incendio vicino Roma, in fiamme anche rifiuti

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri alle porte di Tor San Lorenzo, nella zona delle Salzare, tra via Valli di Santa Lucia e via Monti di Cesavero. A quanto reso noto dal comune di Ardea, in stretto contatto fin da subito con la Asl Roma 6 e l'Arpa Lazio, il rogo si è espanso in poco tempo in una zona di circa quattro ettari.

Sul posto vigili del fuoco di Pomezia, personale della protezione civile "Airone" e agenti della polizia locale.

Le fiamme, anche a causa delle condizioni meteorologiche, sono arrivate fino alla ex cava - spiega il Comune - e proprio qui hanno preso fuoco i rifiuti di vario genere presenti in quest'area. Evacuata una famiglia presente in zona. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alla notte.

Gli accertamenti sulla natura del rogo sono tuttora in corso.





