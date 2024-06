Due uomini feriti a colpi pistola, 'spari durante una rapina'

Spari in strada a Guidonia nella zona di Parco Azzurro, vicino Roma. Un cittadino marocchino e uno tunisino, zio e nipote, sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco esplosi da due uomini che poi sono scappati. Le vittime hanno raccontato di essere stati rapinati mentre erano nella loro auto nel parcheggio pubblico del complesso residenziale.

Sarebbero stati avvicinati da due sconosciuti, a volto coperto, giunti sul posto con uno scooter. Armati di una pistola e un coltello, hanno chiesto consegnare il denaro. Ne è nata una colluttazione nella quale, il cittadino tunisino è ferito alla coscia con un colpo di arma da fuoco.

Lo zio marocchino avrebbe tentato di inseguire i due che fuggivano a piedi per circa 100 metri e nella fuga uno avrebbe esploso due colpi che lo hanno raggiunto alla tempia di striscio ed alla rotula.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno ritrovato lo scooter probabilmente utilizzato dai due fuggiti. I feriti sono stati trasportati in ospedale non in pericolo, vigili e coscienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA