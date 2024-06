Apre grazie a Shein a Roma centro sostegno economico a donne

Dress for Success Rome inaugura un centro polifunzionale a Roma per il supporto all'indipendenza economica delle donne con il sostegno di Shein. Dopo anni di lavoro fondato esclusivamente sul volontariato, Dress for Success Rome ha inaugurato dunque la sua nuova sede a Roma.

L'evento inaugurale ha rappresentato un passo importante nella missione dell'organizzazione di supportare le donne nella loro crescita professionale e personale, a sostegno dell'empowerment femminile e dell'uguaglianza di genere. Il centro offrirà spazi e strumenti adatti alla ricerca lavorativa, ma sarà anche un luogo di incontro e aggregazione, dove le beneficiarie potranno sentirsi accolte e supportate in ogni momento, seguire eventi formativi, confrontarsi tra di loro e con una rete di professionisti sempre più ampia. Dallo scorso marzo Shein, colosso di shopping online ultra fast fahion moda e lifestyle, sostiene le attività delle sedi di Milano e Roma di Dress for Success nelle operazioni quotidiane e nelle iniziative speciali, tra cui questo nuovo centro: il primo dedicato all'organizzazione per offrire formazioni e servizi a supporto delle donne. Il sostegno finanziario fa parte di una collaborazione più ampia, che ha visto Shein donare circa 400.000 euro (430.000 dollari) a sei sedi di Dress for Success negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia e a Singapore. "Siamo entusiasti di aprire questa nuova sede, un vero e proprio hub, che ci permetterà di ampliare i nostri servizi e raggiungere un numero ancora maggiore di donne in cerca di lavoro" ha detto la presidente di Dress for Success Rome, Teresa Ferrarese. "Siamo onorati di sostenere l'apertura della prima sede di Dress For Success a Roma - ha aggiunto Leonard Lin, global head of public affairs and general manager di Shein Singapore - di partecipare alla crescita di questa iniziativa, che supportiamo con orgoglio in tutto il mondo".



