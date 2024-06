Un vasto incendio è divampato a Roma nei pressi di via Asciano, in zona Magliana, a ridosso di un insediamento nomadi abusivo. Gli agenti della polizia locale hanno interdetto la circolazione dei veicoli sul viadotto della Magliana, al momento chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni.

Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e polizia.

Evacuate a scopo precauzionale alcune abitazioni.



