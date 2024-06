La Ocean Viking con 54 migranti a bordo è sbarcata a Civitavecchia. Lo rende noto Sos Mediterranee su X. "Nel World Refugee Day, rivendichiamo il dovere di soccorrere le persone che fuggono per raggiungere la sicurezza", scrive l'ong. I naufraghi erano stati tratti in salvo dalla Ocean Viking lo scorso 17 giugno in acque libiche.



