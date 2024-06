Una donna è stata investita da una betoniera in viale Somalia, nel quartiere Trieste a Roma.

L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 39. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Parioli. Da accertare la dinamica.



