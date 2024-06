Pugni alla compagna all'addome e alla testa, arrestato

Personale della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino ha arrestato un 39enne per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla compagna.

A seguito di una richiesta telefonica pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato, gli agenti della Volante sono intervenuti presso una struttura alberghiera della città, dove era stata segnalata la presenza di una donna, vittima di violenza fisica da parte del suo compagno.

Giunti sul posto gli operatori hanno raggiunto il piano e la stanza dalla quale provenivano le grida di un uomo e di una donna.

Una volta entrati nella stanza, i poliziotti hanno trovavato il 39enne e la vittima, quest'ultima in forte stato di agitazione. La donna ha riferito di aver subito violenza fisica dal suo compagno, asserendo che questi l'aveva colpita più volte con pugni all'addome e al capo. Considerato che accusava forti dolori, la donna è stata ricoverata all'Ospedale Civile di Cassino.

Da accertamenti effettuati sono emerse a carico dell'indagato segnalazioni di polizia e la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l'applicazione del dispositivo di controllo a distanza (braccialetto elettronico), provvedimento sospeso dall'Autorità giudiziaria per sopravvenuta remissione di querela. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il proprio domicilio, dove si trova sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari.



