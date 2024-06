Padel: Orsi 'un'emozione il major al Foro Italico'

"Giocare qui al Foro Italico è emozionante e davvero bello, sono contenta di essere qui e poter giocare un altro anno. Sono emozionata lo ripeto: la mia città, il pubblico...Speriamo di portare a casa un bel risultato". Lo ha detto Carolina Orsi, alla vigilia dell'esordio del BNL Italy Major Premier Padel di Roma, dove farà coppia con Carolina Navarro Björk.

"I cambiamenti nel padel sono tanti - ha aggiunto l'azzurra oro ai Giochi Europei di Cracovia -. Secondo me ogni anno che passa e ogni torneo che passa ci saranno sempre più cambiamenti e ovviamente sempre più miglioramenti: questo significa che il padel sta diventando un grandissimo sport a livello internazionale".

Orsi ha poi parlato del Foro Italico, zona che già vide protagonista, allo stadio Olimpico, suo padre Fernando fra i pali della porta della Lazio: "L'opportunità di giocare in questi stadi vuol dire che il movimento lo merita - le sue parole -, quindi questo è un dato importante. Il padel femminile, in particolare, è sostanzialmente alla pari del maschile come considerazione e questo per noi è importantissimo perché continuiamo a migliorarci, a essere sempre più professioniste".



