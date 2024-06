Momenti di paura stamattina in un appartamento a Roma, in via Terni, al quartiere Tuscolano.

Intorno alle 9 un uomo ha contattato il 112 segnalando che il figlio, che ha un disagio psichico, si era barricato in casa con la madre allettata e armato di un fucile da pesca.

Sul posto la polizia e vigili del fuoco che sono riusciti a entrare nella casa al terzo piano attraverso un balcone. L'uomo è stato messo in sicurezza. Non si segnalano feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA