Nastasi, 'onorato, sarà una sfida stimolante'

"Sono onoratissimo per la decisione del sindaco, Roberto Gualtieri, e conscio dell'impegno che Roma, la mia città, merita. Succedere a Gian Luca Farinelli è una sfida stimolante, perché in questi anni ha costruito una eccellente programmazione, non solo nei giorni della Festa ma durante tutto l'anno con un cartellone di eventi diffusi su tutto il territorio cittadino" dichiara Salvo Nastasi neo presidente della Festa del cinema di Roma.

"Questa impegnativa eredità - aggiunge Nastasi - sarà per me il punto di partenza per continuare il lavoro fatto e cercare di fare ancora di più, insieme al Consiglio e alla direttrice artistica Paola Malanga".



