Maxxi, record di visitatori per 'Ambienti 1956 - 2010'

L'esposizione 'Ambienti 1956 - 2010.

Environments by women artists II', al Maxxi di Roma fino al 20 ottobre, ha battuto ogni record con oltre 50mila ingressi nei primi due mesi di apertura. E' la mostra d'arte del Museo Maxxi più visitata di sempre. "È con grande soddisfazione che annunciamo questo importante traguardo - commenta Alessandro Giuli, presidente del Maxxi -. A renderci orgogliosi non sono solamente i numeri, ma la partecipazione del pubblico alla proposta culturale del museo nella sua interezza tra eventi, performance, incontri, proiezioni. Ringrazio il direttore artistico Francesco Stocchi, che ha fortemente creduto in questa mostra, Lorenza Baroncelli, che dirige con grande abilità il Dipartimento Architettura e Design contemporaneo, Monia Trombetta, direttore ad interim del Dipartimento Arte e tutta la squadra del Maxxi, che si dimostra sempre incredibilmente motivata e all'altezza delle sfide". La mostra, a cura di Andrea Lissoni, Marina Pugliese e Francesco Stocchi, rappresenta il capitolo successivo di 'Inside Other Spaces. Environments by Women Artists 1956-1976', progetto ideato dalla Haus der Kunst di Monaco nel 2023, che ha messo in luce il contributo fondamentale delle donne alla storia di una delle forme di espressione artistica forse a oggi meno indagate. Al confine tra arte, architettura e design, gli ambienti sono opere tridimensionali e immersive, che si attivano grazie all'interazione del pubblico e vengono completati dalla presenza umana. La mostra al Maxxi prosegue la ricerca dell'istituzione tedesca e ne amplifica la cronologia originaria (1956 - 1976) arrivando fino al 2010, anno del completamento dell'architettura del Museo progettato da Zaha Hadid. Numerosi sono i prossimi appuntamenti in programma al Museo, a partire dalla grande mostra 'Giovanni Anselmo. Oltre l'orizzonte', organizzata in collaborazione con il Guggenheim Museum Bilbao e che aprirà al pubblico il 20 giugno, e il ricco palinsesto di 'Estate al Maxxi', oltre a un autunno che si preannuncia denso di sorprese.





