Ama: accusato di falso in bilancio, prosciolto ex Ad

Il gup di Roma ha prosciolto dalla accusa di falso in bilancio l'ex ad di Ama, Lorenzo Bagnacani e l'ex dirigente della municipalizzata, Emiliano Limiti. Cadute le accuse anche per l'ex direttore amministrazione e finanza, Andrea Zuccaroli e il dirigente della società di consulenza che effettuò la due diligence sul bilancio 2016 di Ama. "Con oggi si conclude un sofferto percorso giudiziario che ha consentito di fare finalmente chiarezza sulla controversa vicenda dei bilanci Ama - commenta Bagnacani, difeso in giudizio dall'avvocata Elisabetta Gentile - e che finalmente permette di rivelare le reali responsabilità di chi, utilizzando 'la guerra dei bilanci di Ama' ha di fatto impedito la realizzazione di un piano industriale rivoluzionario elaborato dall'allora Cda Ama, un modello di economia circolare che avrebbe reso Roma autonoma nella gestione dei rifiuti. Tutto questo tempo sarebbe potuto e dovuto essere impiegato in modo più utile per la città e i cittadini". Nelle scorse settimane il gup della Capitale ha rinviato a giudizio l'ex sindaca Virginia Raggi per calunnia in relazione ad alcune affermazioni sull'ex amministratore delegato Bagnacani e sui bilanci della municipalizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA