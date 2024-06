Tenta una rapina in casa, ferisce proprietario con cacciavite

E' entrata in un appartamento in via Alberto Cadlolo, in zona Balduina e quando il proprietario si è accorto della sua presenza una nomade 19enne, senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, lo ha ferito a un braccio con un cacciavite. Poi è scappata, ma è stata fermata in strada dai carabinieri della stazione Medaglie d'Oro, intervenuti in seguito alla segnalazione al 112. E' accaduto ieri pomeriggio.

Nel corso della perquisizione personale è stata trovata in possesso di vari arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati. La 19enne è stata arrestata per rapina impropria e trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà domani nelle aule di piazzale Clodio.



