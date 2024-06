Accoltella 49enne durante una lite, arrestato

Arrestato dai carabinieri della compagnia di Roma Monte Sacro un 27enne romano, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma per altre vicende, per tentato omicidio ai danni di un impiegato romano di 49 anni. A quanto accertato la mattina del 12 giugno, al culmine di una accesa lite, andata avanti per tutta la notte, con uno scambio di messaggi, il 27enne ha dato appuntamento alla vittima per un incontro chiarificatore sotto la propria abitazione in zona Vigne Nuove, dove lo avrebbe accoltellato all'addome. Le urla hanno attirato l'attenzione di alcuni cittadini che affacciandosi hanno visto i due sporchi di sangue e hanno dato l'allarme al 112. L'arrestato avrebbe anche cercato di sviare le indagini, raccontando di una fantomatica rapina che il ferito aveva subito ad opera di due sconosciuti. Trovato in una siepe un coltello da cucina con manico e lama in ferro di 28 centimetri su cui erano ben visibili tracce ematiche.



