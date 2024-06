Rapina in ufficio postale a Roma, bottino oltre 45mila euro

Rapina stamattina in un ufficio postale di Via di Sant'Agatone Papa, in zona Aurelio a Roma.

Intorno alle 8 due rapinatori, con il volto coperto da mascherine, sono entrati all'interno facendosi scudo con un cliente anziano. Hanno mostrato le pistole e, minacciando di sparare, si sono fatti consegnare circa 45mila euro in contanti, monete e francobolli. Dalle prime informazioni, sembra che uno dei due indossasse la divisa da dipendente di una catena di supermercati. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto.





