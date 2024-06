Pugilato: 11 luglio a Tirana Forte difenderà l'Europeo dei piuma

Il campione europeo dei pesi piuma Mauro Forte, fighter di Campagnano, difenderà il suo titolo il prossimo 11 luglio contro lo spagnolo Cristobal Llorente, ex campione nazionale della stessa categoria, Lo ha annunciato la Opi Since 82 della famiglia Cherchi che organizzerà il match, con il patrocinio della Fpi e diretta televisiva su Dazn.

L'incontro avrebbe dovuto svolgersi a Cagliari, ma ora è stata trovata una nuova sede, ovvero la suggestiva cornice della Scanderbeg Square, la piazza principale di Tirana, luogo che rappresenta idealmente il centro geografico e politico del paese e che prende il nome dall'eroe nazionale albanese.

Per Forte, n. 9 della classifica mondiale Wbc, sarà la prima difesa del titolo conquistato il 5 maggio 2023 a Roma battendo per Ko alla prima ripresa Francesco Grandelli.



