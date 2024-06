Ladri nella Certosa di Trisulti ma rubano solo bevande

Furto notturno all'interno del monastero della Certosa di Trisulti a Collepardo. I ladri sono entrati dopo aver rotto la grata di sicurezza di una finestra ma all'interno non hanno trovato né ori né oggetti di valore da portare via. Si sono dovuti accontentare dei distributori di bevande a disposizione dei turisti: li hanno scassinati, portando via contenuto ed incasso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alatri e della stazione di Vico nel Lazio per i rilievi. Un rapporto è stato inviato alla Procura della Repubblica di Frosinone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA