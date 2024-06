Giovani disabili vincono torneo di calcio a Palermo

I ragazzi speciali dell'associazione di promozione sociale Zucchero Filato di Viterbo hanno vinto il Torneo Parco dei Suoni a Palermo. Si tratta di una manifestazione organizzata dalle associazioni sportive impegnate nella disabilità a Palermo, patrocinata dalla Regione Sicilia e dal Comitato Italiano Paraolimpico, sezione siciliana.

La finale ha visto i ragazzi della Associazione Zucchero Filato cimentarsi nella partita conclusiva di calcio a 5 contro i ragazzi dell'Associazione Vivi Sano Sport, che giocava in casa.

Dopo la gara i ragazzi viterbesi si sono cimentati anche in altre discipline, tra cui: judo, atletica, pingpong, tiro con l'arco e scherma.

Ospite d'onore della manifestazione, Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino ucciso dalla mafia nel 1992, che si è complimentata personalmente con i ragazzi e il presidente dell'associazione viterbese Fabio Barzellotti.

I ragazzi della Zucchero Filato, non erano alla loro prima esperienza sportiva, infatti, da più di un anno sono stati inseriti come giocatori nella squadra calcistica viterbese G.s.d. Pianoscarano.

I piccoli campioni dopo un giorno di meritato riposo sulle splendide spiagge siciliane rientreranno lunedì a Viterbo.





