Maxxi e Triennale, premio alla carriera a Pierluigi Nicolin

Premio alla carriera a Pierluigi Nicolin, architetto, critico di rilevanza internazionale e direttore della storica rivista di architettura Lotus International: gli è stato conferito dal MAXXI e dalla Triennale Milano in occasione della quinta edizione del Premio italiano di Architettura.

Progetto annuale promosso dalle due istituzioni, il premio - che si svolge ad anni alterni presso i due soggetti promotori - vede le due istituzioni collaborare per la valorizzazione dell'architettura italiana attraverso la promozione di opere realizzate da progettisti italiani o attivi in Italia, il cui impegno è rivolto all'innovazione, alla qualità del progetto e al ruolo sociale dell'architettura.

Tre i premi assegnati: Premio al miglior edificio o intervento realizzato negli ultimi tre anni da un progettista o uno studio italiano o con base professionale in Italia, il Premio under 35 e, appunto, il Premio alla carriera.

Il premio per il miglior edificio è andato a Pietro Martino Federico Pizzi, dello Studio Pizzi di Milano con il progetto Cantina Vinicola il Ceresè e il premio under 35 al gruppo Grazzini Tonazzini Colombo. Il progetto di Pietro Martino Federico Pizzi è stato scelto tra i 32 candidati per aver saputo "armonizzare le qualità simboliche e formali di una geometria pura, come quella del cerchio, e allo stesso tempio un legame forte con il luogo, i materiali locali, il paesaggio" La giuria presieduta da Lorenza Baroncelli (MAXXI) e composta da Stefano Boeri (Triennale Milano), Pippo Ciorra (MAXXI), Nina Bassoli (Triennale Milano), Cornelia Mattiacci (Fondazione Prada), Sara Marini (IUAV), Stefano Pujiatti (ELASTICOSPA) e Michael Obrist (TU Wien) ha conferito all'unanimità il premio alla carriera a Pierluigi Nicolin, e MAXXI e Triennale si sono impegnate a portare avanti il lavoro fatto da Nicolin e l'eredità costruita negli anni: per questo motivo, il MAXXI acquisisce l'archivio della rivista e Triennale ne diventerà editore.

Durante la cerimonia è stato inoltre assegnato il Premio Under 35, al progetto vincitore di NXT 2024. NXT, a cura di Pippo Ciorra, è il programma del MAXXI dedicato alla promozione dei giovani progettisti e alla valorizzazione della piazza del Museo. Ogni anno studi di giovani architetti, individuati da altrettanti advisors, vengono chiamati a concorrere con un progetto per l'installazione estiva nella piazza del MAXXI.

Il progetto vincitore del Premio under 35 e dell'edizione 2024 di NXT è l'installazione Quintessenza del gruppo Grazzini Tonazzini Colombo, inaugurata ieri e pronta a ospitare gli eventi estivi del Museo, offrendo ai visitatori un luogo qualificato per il relax, la contemplazione, il gioco durante la permanenza negli spazi esterni.

I progetti dei vincitori e dei finalisti del Premio italiano di Architettura e di NXT saranno esposti in una mostra al MAXXI a cura di Pippo Ciorra, che sarà aperta fino al 29 settembre 2024 nel Centro Archivi MAXXI Architettura.



