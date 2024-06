Fabi-Silvestri-Gazzè, edizione speciale Il Padrone della Festa

In attesa della grande festa live prevista il 6 luglio al Circo Massimo di Roma che, a distanza di 10 anni dal loro progetto in trio rivedrà sullo stesso palco Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, da venerdì 14 giugno è disponibile un'edizione speciale in doppio vinile de "Il Padrone della Festa" (Sony Music). L'album è disponibile in due diverse edizioni: doppio LP vinile oro 180 gr. numerato e autografato dai 3 artisti disponibile in esclusiva sullo Store Sony Music; doppio LP vinile arancione trasparente mix nero 180 gr.

Intanto manca sempre meno al concerto che celebra l'amicizia e l'affinità artistica che lega i tre musicisti da molti anni e che con già quasi 50.000 i biglietti venduti sarò uno dei grandi eventi di questa stagione estiva. L'evento, ricco di sorprese, vedrà anche uno speciale opening alle 18.00 con tre artiste tra le più interessanti della nuova scena musicale: Anna Castiglia, Emma Nolde e Daniela Pes, nello spirito di condivisione che ha sempre legato Fabi, Silvestri e Gazzè alla musica.

Le prevendite del concerto-evento (prodotto da Francesco Barbaro per OTR Live e organizzato da The Base) sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali. È disponibile online il video live sulle note di "Life is sweet", singolo che nel 2014 fece da apripista a tutto il progetto, che li vede cantare e suonare di nuovo in trio al Circo Massimo.



