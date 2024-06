Bankitalia, a Roma turisti sempre più in B&B e affitti brevi

Turisti, lavoratori, studenti portano il centro storico di Roma, durante il giorno, a una densità dieci volte superiore a quella delle altre zone cittadine visto che la Capitale insidia oramai Venezia come percentuale sul totale delle presenze turistiche italiane e sale la quota di bed and breakfast e alloggi ad affitto breve. Come sottolinea il rapporto sull'economia regionale della Banca d'Italia le strutture ricettive nel centro sono il 60% del totale ma i turisti alloggiati altrove inevitabilmente si spostano verso la zona storica.

Per questo gli esperti dell'istituto centrale stimano che la densità di 19mila persone al giorno per km quadrato salga a oltre 21mila persone al giornoò. Un dato che non può che essere aumentato visto si tratta di numeri del 2022 che non tengono conto quindi della crescita di oltre il 25% delle presenze nel 2023 e dell'andamento ancora positivo in questa prima parte del 2024.

Nel rapporto poi si rileva come la quota sul totale nazionale della città di Roma sia salita dal 2013 al 2022 di un punto percentuale al 7,8% poco sotto quella di Venezia. I turisti vanno sempre più in bed and breakfast e in alloggi privati. I posti letto di queste categorie sono oramai la metà del totale e la quota di presenze nelle strtutture extralaberghiere è salita dal 2013 di 16,8 punti percentuali fino al 30,8%.



