Nuovo sgombero all'ex fabbrica di Penicillina a Roma

Nuovo sgombero nell'ex fabbrica di Penicillina, in via Tiburtina a Roma. Sul posto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. L'operazione è stata decisa in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Un mese fa un giovane di 18 anni, che era entrato con degli amici nell'area della ex fabbrica abbandonata per scattare delle foto di notte, è precipitato da un'altezza di circa sei metri.

Fu soccorso e portato in ospedale con diverse fratture.



