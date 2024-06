Morì in incidente, a rischio processo tre funzionari Campidoglio

Rischio processo per tre funzionari del Comune di Roma accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di Giacomo Sabelli, il giovane di 22 anni morto in un incidente stradale avvenuto nel novembre del 2022 sulla via Olimpica. Il pm Francesco Basentini ha chiuso le indagini, atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio per i tre dipendenti del Campidoglio del dipartimento che si occupa della manutenzione delle strade della Capitale.

In base a quanto emerso da una consulenza disposta dalla procura se nel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente d'auto, tra via del Foro Italico e viale della Moschea, fosse stato montato un guardrail, il 22enne, che aveva perso il controllo della sua Smart, non avrebbe invaso la corsia opposta andando ad impattare con altri due veicoli. Nella stessa zona, alcuni mesi prima, morirono due ragazze ventenni sempre per un salto di corsia.



