Feelslikeimfallinginlove, un nuovo singolo per i Coldplay

";Feelslikeimfallinginlove": i Coldplay annunciano il titolo e la data di uscita del loro nuovo singolo il 21 giugno. Intanto il gruppo capitanato da Chris Martin in concomitanza con la partenza del loro tour mondiale che passerà anche a Roma per quattro date (12,13,15 e 16 luglio) e li porterà a diventare la prima band a esibirsi per cinque volte al Pyramid Stage di Glastonbury, ha ricominciato a lasciare indizi. Dopo il teaser del brano First Time pubblicato su Instagram, nella seconda data ad Atene i Coldplay hanno addirittura suonato una nuova canzone dal vivo: All My Love.

Il nuovo album in arrivo Di "Moon Music", decimo album della band, volume 2 di "Music Of The Spheres", pubblicato nel 2021 non si sa ancora la data di uscita, che potrebbe essere a settembre.



