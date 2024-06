Classica ''green'' nella Tuscia, Beatrice Rana tra gli ospiti

La classica immersa nella natura nel cuore della Tuscia: talk, conferenze e musica a ingresso gratuito. Tornano dal 21 al 23 giugno i Tramonti di Tinia, la rassegna di concerti nel cuore verde della Tuscia che anche quest' anno avrà tra gli ospiti internazionali la grande pianista Beatrice Rana, ospite della serata benefica promossa il 22 giugno. Il Festival, organizzato con Avos Project - Scuola internazionale di Musica, si snoderà tra Sutri e Bassano e vedrà tra gli altri protagonisti Sylvia Schwartz, Massimo Spada, Mario Montore, David e Diego Romano. "Il viaggio è il fil-rouge di questa quarta edizione del festival - spiega Spada, direttore artistico e fondatore della rassegna -. Tutti i brani sono stati composti in una cornice lontana da quella domestica come lo è la musica classica in questo contesto di natura incontaminata delle terre viterbesi". I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione ad eccezione della serata del 22 giugno che prevede una donazione minima di 10 € a favore di ALBA Onlus, promotrice dell'evento. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Make-A-Wish Italia, la cui mission è quella di realizzare desideri che cambiano la vita a bambini e ragazzi affetti da gravi malattie. Si comincia il 21 giugno alle 19.30 nel Museo di Palazzo Doebbing di Sutri con il prof. Piero Bevilacqua e il suo libro "Un'agricoltura per il futuro della Terra" e il concerto con il Quartetto Klem, il duo Matteo Baldoni-Augusta Giraldi e l' ensemble composto da Salvatore Terracciano, Mirei Yamada, Augusta Giraldi, Carlotta Libonati e Sofia Bellettini. il 22 alle 11, nella Villa Giustiniani a Bassano Romano il scena il Quartetto Alfieri. Alle 17.30 nella Azienda Agricola Spada, vicino a Sutri, la musicologa Gaia Vazzoler parlerà del "Viaggio in musica", Alle 19 si esibiranno il pianista Mario Montore e il soprano Sylvia Schwartz. In seconda serata, le Danze sinfoniche per due pianoforti di Rachmaninoff eseguite da Beatrice Rana e Massimo Spada. La conclusione il 23 giugno alle 19 nell'Azienda Spada con l'ensemble composto da David e Diego Romano, Mirei Yamada, Riccardo Savinelli, Chiara Mazzocchi, Alice Romano e Vieri Piazzesi. Poi sarà la volta dei pianisti Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi con i percussionisti Cristiano Menegazzo e Francesco Nataloni.



