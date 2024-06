Rapina in un distributore di benzina a Viterbo

Rapina in un distributore di benzina sulla superstrada che da Viterbo conduce a Vetralla. Il colpo è stato messo a segno questa mattina, intorno alle 9:30, quando tre uomini sono entrati in azione e hanno aggredito con una pistola (poi rivelatasi giocattolo) e un bastone sia l'addetto al portavalori che un dipendente del distributore. Una rapina probabilmente studiata: i tre, infatti, a bordo di una Fiat Punto si sono appostati nei pressi del distributore e hanno atteso l'arrivo del portavalori. Il bottino, ancora in fase di quantificazione, secondo una prima stima ammonterebbe a poco più di 1800 euro.

Sul posto gli investigatori della polizia di Stato e la Scientifica: le forze dell'ordine sono alla ricerca dei rapinatori che, dopo essersi impossessati del bottino, si sono dati alla fuga.



