Rapina in un'abitazione ieri sera in zona piazza Bologna a Roma. In tre, armati di cacciavite, sono entrati nell'appartamento di via Antonio Gallonio forzando una porta finestra. In casa c'era una coppia di 82 e 79 anni con il figlio. Hanno aggredito e minacciato con il cacciavite il proprietario facendosi aprire la cassaforte. Sono scappati con un bottino di circa 300mila euro tra contanti e gioielli. Silla vicenda indaga la polizia.



