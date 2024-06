Montefiascone celebra Carlo Fontana e i 350 anni della cupola

L'architetto, lo scultore, l'ingegnere, il maestro erudito del Barocco, un po' schiacciato fra la generazione dei giganti che lo precedette come Borromini e Bernini e quella successiva di architetti e urbanisti. Ora per Carlo Fontana arriva un nuovo riconoscimento e omaggio nella mostra che Montefiascone dedica a lui e ai 350 anni della cupola della cattedrale cittadina, considerata il suo capolavoro.

La mostra, sponsorizzata dalla Banca del Fucino, è chiamata Carlo Fontana - Fra la terra e il cielo" e si terrà a Montefiascone dal 20 giugno al 15 agosto. Oltre alla cupola di Santa Margherita, terminata nel 1674 e che si inserisce nelle grandi opere del periodo quali S. Andrea della Valle S. Agnese in Agone a Roma, la mostra nel suo percorso raccoglie i contributi di diversi artisti italiani che traggono ispirazione dal valore simbolico della stessa cupola. Il percorso comprende così sculture, installazioni e opere di Berrettini, Paladino e Palmieri, fra gli altri.

"Come Banca del Fucino siamo da sempre attenti alla valorizzazione del patrimonio artistico di Roma e del Lazio, che ha nel barocco una delle sue epoche più splendide. E siamo quindi oggi particolarmente lieti di sostenere questa iniziativa culturale che lega un capolavoro architettonico del tardo barocco all'arte contemporanea, realizzando un fecondo dialogo artistico tra il nostro tempo e un momento di straordinaria importanza della nostra storia culturale", ha spiegato Mauro Masi, Presidente della Banca del Fucino alla presentazione della mostra nella sede dell'istituto di S. Lorenzo in Lucina a Roma.

E il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ha sottolineato i benefici "dell'"incotnro fra l'arte contemporanea e un territorio come quello di Montefiascone" ricco di storia e di arte. Per Fabio Fabene, Arcivescovo titolare di Montefiascone e Presidente Associazione "Rocca dei Papi - per un'ecologia integrale", "lo slancio della cupola è un invito ad alzare lo sguardo verso l'alto, per riscoprire la bellezza come componente essenziale per la nostra esistenza umana.



