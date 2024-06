Inaugurata a Roma una nuova casa dell'acqua al Colosseo

E' stata inaugurata oggi a Roma una nuova Casa dell'Acqua del gruppo Acea. Si trova nei pressi della via Sacra, nel tratto che conduce dal Colosseo al complesso del Foro Romano-Palatino.

L'inaugurazione di questa Casa dell'Acqua - spiega una nota - si svolge a dieci anni esatti dalla nascita di questo progetto, lanciato dal gruppo Acea con l'obiettivo di invitare cittadini e turisti a un uso responsabile della risorsa idrica e incentivare l'utilizzo dei contenitori refill.

Evoluzione moderna e hi-tech delle antiche fontane di Roma, le Case dell'Acqua sono dotate di prese di alimentazione elettrica per la ricarica di cellulari e tablet e sono geolocalizzate da una app creata dal gruppo, Acea Waidy Wow, che consente facilmente di individuare il punto idrico più vicino e controllare anche il proprio livello di idratazione.

Installate prima a Roma e poi nel resto del Lazio, oltre che in Toscana, Umbria, Campania e Molise, le Case dell'Acqua gestite dal Gruppo Acea sono in tutto circa 430 e distribuiscono ogni anno gratuitamente oltre 110 milioni di litri d'acqua, naturale e frizzante. "L'inaugurazione di una nuova casetta dell'acqua è una buona notizia - così l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini -. Appena due mesi fa abbiamo installato, proprio nell'area del Colosseo, tre nuovi nasoni e oggi proseguiamo l'impegno, con una nuova tecnologica casetta dell'acqua". "Il progetto delle Case dell'Acqua compie dieci anni - ha dichiarato la presidente del gruppo Acea Barbara Marinali - e rappresenta un importante segnale di attenzione alle esigenze del territorio, dei cittadini, dei turisti e dei pellegrini anche in vista del prossimo Giubileo".

"L'impegno per l'eco-sostenibilità dell'ambiente - ha detto la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo - è un obiettivo che il Parco archeologico del Colosseo ha nella propria mission e nel più ampio ed esteso progetto PArCo Green".



