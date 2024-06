Gastronomia sostenibile, sinergia Fao-Mercato centrale Roma

Mercato Centrale Roma ed il World Food Forum, rete partner della Fao che trasforma i sistemi agroalimentari tramite i giovani, hanno scelto di collaborare in occasione della Giornata della Gastronomia Sostenibile, celebrazione globale adottata dalla Fao, dall'Unesco e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016, che si svolge il 18 giugno di ogni anno.

L'iniziativa intende sottolineare che la gastronomia sostenibile è l'idea di essere consapevoli della provenienza del cibo e di come viene coltivato e del suo impatto sull'ambiente oltre ad essere un percorso culinario che sostiene gli ingredienti locali, aiuta a minimizzare gli sprechi e incoraggia una visione più verde per le generazioni future.

L'appuntamento, nella settimana dal 17 al 24 giugno, vedrà alcuni degli artigiani del Mercato Centrale Roma realizzare dei piatti ad hoc dedicati alla gastronomia sostenibile. La collaborazione si inserisce quest'anno con il lancio della Sustainable Gastronomy Restaurant Week, incentrata sul tema 'Più gusto meno spreco' nell'abito della giornata di celebrazione.





