Commissione Senato, ok a ddl per celebrare i 100 anni di Latina

Un disegno di legge per la celebrazione del Centenario della città di Latina 1932-2032. E' stato approvato oggi in Commissione Cultura del Senato. E "grande soddisfazione" viene espressa da Andrea Paganella, capogruppo della Lega in Commissione Cultura e Istruzione pubblica di Palazzo Madama e firmatario del disegno di legge.

"Latina, nata come Littoria, 'città nuova', al centro della storica impresa delle bonifiche dell'Agro Pontino, approdo di migrazione interna, in particolare dal Veneto e dall'Emilia-Romagna e nel Dopoguerra degli esuli italiani di Istria e Dalmazia, dei rifugiati politici provenienti dall'Europa sovietica e da molti Paesi del Nord Africa - osserva Paganella - ha saputo fare delle sue diversità un'armonia straordinaria con uno sviluppo agricolo e industriale impetuoso che l'ha condotta negli anni a diventare la prima città del Lazio dopo Roma". "Le celebrazioni del centenario di Latina, a partire da quest'anno e fino al 2032, prevedono iniziative su tutti i fronti", Paganella.

"Mi piace dedicare questo importante traguardo, che dobbiamo ascrivere alla lungimiranza dei senatori che hanno proposto e sottoscritto il Ddl, al nostro scrittore Antonio Pennacchi, cantore che ha esportato nel mondo l'epopea di Latina, con il suo meraviglioso romanzo 'Canale Mussolini'", afferma il sindaco di Latina Matilde Celentano.



