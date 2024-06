A Testaccio il 'Cuore di Roma', villaggio solidale Salvamamme

Apre da oggi fino al 16 giugno nella Città dell'Altra Economia di Testaccio 'Il Grande Cuore di Roma', il villaggio della solidarietà, della cultura e della salute di Salvamamme insieme con Croce Rossa e Opes. Al taglio del nastro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che hanno promesso il loro sostegno per trovare una sede adeguata per l'associazione benefica, insieme con la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e la vicepresidente della Regione Roberta Angelilli. Con loro anche la ceo della As Roma Lina Souloukou.

Tutti attorno a Maria Grazia Passeri, presidente di Salvamamme.

Tir, furgoni, e camion di beni donati al Salvamamme saranno disponibili per migliaia di persone che potranno così 'fare shopping' e scegliere quello che preferiscono.

Un enorme negozio a cielo aperto di oltre 1.000 metri quadrati, realizzato anche grazie al grande sostegno della Guardia di Finanza, delle Fiamme Oro Rugby sempre al fianco dell'associazione, ai cittadini e ai negozianti di Roma che hanno contribuito a riempire centinaia e centinaia di contenitori con vestiario, scarpe, prodotti d'igiene, e perfino profumi, da distribuire a 5.000 persone in difficoltà economica solo in Italia, e oltre 5.000 all'estero, che potranno scegliere quello è che più di loro gusto. Solo nella prima giornata, saranno rappresentate 33 nazionalità e serviti quasi 400 bambini. "Questo villaggio è aperto a famiglie che si sono prenotate presso Salvamamme e provenienti dai municipi, Asl, ospedali, associazioni, chiese cattoliche e non, anche da comuni della Regione oltre che Roma. Non si vuole dare a pioggia e disperdere dei beni - spiega Passeri - Delle famiglie prenotate conosciamo anche la misura delle scarpe affinché nessuno ne rimanga privo o sia deluso. Molte associazioni verranno a ritirare verso la fine dell'evento ciò di cui abbisognano per i loro assistiti. Chi ha bisogno di beni potrà provare a contattarci successivamente alla manifestazione tenendo presente che se non si risolve il problema di una sede adeguata e sicura non siamo certi di poter ampliare il nostro servizio".

"E' un villaggio bellissimo - ha affermato Gualtieri - che mi ha fatto toccare con mano la straordinarietà dell'impegno di Salvamamme, che salva le mamme ma anche tutti noi perché la crisi della natalità è legata anche alle difficoltà economiche.

I numeri che ci date parlano di utenti in crescita, 1000 nuclei in più l'anno. Dietro questa fragilità ci sono tante cause - ha detto ancora - e mi colpisce che Salvamamme conoscendo il problema le sa affrontare tutte" "Conosco il popolo di Salvamamme da 11 anni - ha aggiunto Celli - e non ho mai smesso di ammirare la loro grande passione. Per aiutare chi sta indietro bisogna unire le forze e loro ci sono riusciti. È la città intera che si sta muovendo per aiutare chi è in difficoltà, soprattutto sul sostegno psicologico".

"Mai come in questo caso mi sento di dire che c'è una amicizia storica nata molto prima dell'inizio del ruolo istituzionale - ha affermato Rocca - In principio trovammo una casa in Croce rossa, per sostenere un sogno che e dopo venti anni si è consolidato in una esperienza importante: l'attività di Salvamamme libera e restituisce dignità, interviene sulle fratture sociali che caratterizzano il nostro paese. Io e il sindaco oggi siamo qui perché è tutta la comunità che si stringe attorno a voi - ha sottolineato - su questi temi, guai ad avere divisioni politiche. Da presidente della Regione continuerò ad accompagnarvi, e il problema della sede riusciremo a risolverlo".



