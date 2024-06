Edoardo Ferrario, in scena la tournée invernale di Performante

Dopo aver registrato il tutto esaurito in primavera nei teatri di undici città italiane e nei club di quattro capitali europee, tra Bruxelles, Parigi, Londra e Amsterdam, dal 21 novembre Edoardo Ferrario torna a esibirsi dal vivo con la tournée invernale del suo show di stand up comedy: Performante, lo spettacolo che alterna con umorismo riflessioni su temi di grande attualità e considerazioni personali.

Si riparte dal teatro Brancaccio di Roma, il palcoscenico che lo ha acclamato in primavera con 4 date tutte sold out, e si prosegue per altre 13 nuove città tra nord e sud del paese che non erano state toccate nella prima parte del tour, ad eccezione di Milano.

Tempi duri per i pigri e i poco mondani: non è più tollerata alcuna forma di ozio o di privacy, e oggi anche l'elettrauto sotto casa deve fare show business. Quindi manteniamo la calma e confrontiamoci con i temi che tediano le nostre pause pranzo: crisi climatica, iper-esposizione mediatica, ex compagni delle elementari riesumati come venditori di NFT, valutare se intraprendere la professione di neurologo o quella di streamer, la nostalgia di epoche vissute l'altro ieri, la suscettibilità estrema e il lavoro non retribuito dell'offeso telematico, la casa in campagna come unica possibilità residenziale, la motivazione dei guru disperati, la necessità di sentirsi un eroe e poi la speranza che, nonostante tutto, l'intelligenza artificiale possa risolvere tutti i nostri problemi, compreso quello della sua esistenza. Le certezze sono sempre meno ma, in un'epoca in cui siamo tutti chiamati a essere performanti, l'unico lusso al quale ambire è il tempo perso.

Prevendite da martedì 11 giugno alle ore 12.00 su www.dnaconcerti.com.



