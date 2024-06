Da Saviano a Orlando, la stagione dell'Ambra Jovinelli

Il ruolo dei sessi, il mascolino e il femminino, dei sentimenti, dell'amicizia e dell'odio, i tradimenti, la follia, le radici arcaiche, il sacro e il profano, il mito e il tabù e il guizzo comico. E' un caleidoscopio di generi e riflessioni, il nucleo della poliedrica offerta che l'Ambra Jovinelli porta in scena per la prossima stagione teatrale che vedrà nuove proposte, alcuni 'riedit' di spettacoli già amati dal pubblico, o mai approdati a Roma, riletture di classici testi e trasposizioni teatrali di sceneggiature di film che hanno segnato la nostra epoca. Un tributo all'amore per il teatro che, a giudicare dai risultati dello scorso anno, ha celebrato il ritrovato desiderio del pubblico di partecipare all'unicità dello spettacolo dal vivo con incassi cresciuti del 40%. E un aumento degli spettatori di oltre 23.000 presenze, assicura la direttrice artistica, Fabrizia Pompilio. La programmazione si apre il 25 ottobre con un grande evento: Mimmo Borrelli e Roberto Saviano riportano in scena Sanghenapule - Vita straordinaria di San Gennaro, spettacolo che intreccia racconto e poesia ed esplora il mistero e le contraddizioni di Napoli. Dal 30 ottobre al 10 novembre va in scena Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello, l' esperimento di teatro partecipato di Paolo Rossi in cui ogni serata sarà unica come un primo giorno di prova. Dal 13 al 24 novembre l'amatissima Drusilla Foer veste i panni di una Dea nel suo nuovo spettacolo Venere nemica, ispirato ad Amore e Psiche di Apuleio. Il 25 novembre è la volta di Silvia Gallerano che porta all'Ambra Jovinelli Svelarsi, il progetto dal lei scritto e interpretato con un cast tutto femminile. Una chiamata rivolta a un pubblico di donne, cis, trans e non binarie. Dal 27 novembre all'8 dicembre Stefano Fresi è il poliedrico interprete di Dioggene, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Battiato che vede il grande attore impegnato in tre monologhi tra Epica e commedia. Dall'11 al 22 dicembre Valerio Binasco e Giuliana De Sio sono i due principali protagonisti di Cose che so essere vere: un toccante dramma che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio, nel primo allestimento italiano del potente testo di Andrew Bovell. Dal 26 dicembre al 6 gennaio c'è Perfetti sconosciuti, adattamento dal film di Genovese, con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Dal 7 al 12 gennaio Filippo Timi presenta una nuova edizione del suo Amleto2. Dal 15 gennaio al 2 febbraio Valerio Mastandrea porta in scena Migliore, monologo del grande Mattia Torre, ormai un vero e proprio cult. Dopo il clamoroso successo in Spagna, va in scena dal 5 al 16 febbraio la rappresentazione italiana di Vicini di casa di Cesc Gay, la commedia sui pregiudizi e tabù del sesso che vede sul palco, con Alessandra Acciai e Alberto Giusta, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Dal 19 febbraio al 2 marzo Maria Amelia Monti, accompagnata da Claudia Gusmano, è la protagonista di Strappo alla regola scritto e diretto da Edoardo Erba. Dal 5 al 16 marzo Giovanni Esposito è il protagonista di Benvenuti in casa Esposito scritto da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore, Alessandro Siani che lo dirige pure. Dal 19 al 30 marzo Silvio Orlando interpreta Ciarlatani scritto e diretto da Pablo Remòn una commedia in cui solo quattro attori viaggiano attraverso spazi e tempi. La stagione si chiude infine dal 2 al 13 aprile con L'Anatra all'Arancia, grande classico con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli diretti da Lorenzo Greg Gregori.





