Antonella Sberna primo europarlamentare viterbese

La candidata viterbese FdI Antonella Sberna ce l'ha fatta, con quasi 48mila voti, lei sarà la prima europarlamentare viterbese. Un risultato storico, perché nessun politico della Tuscia prima di lei era riuscito in questa impresa.

È stata la stessa Sberna ad annunciare la sua vittoria con un post pubblicato questa notte nei suoi social.

"C'e l'abbiamo fatta! - scrive Sberna - E' una vittoria storica! Ora portiamo la Tuscia in Europa. Grazie di cuore a tutti voi che mi hanno aiutata." In nottata è arrivato anche il messaggio di congratulazioni della sindaca di Viterbo Chiara Frontini.

"Oggi è una giornata positiva per la Tuscia. - scrive Frontini - L'elezione al Parlamento europeo di Antonella Sberna rappresenta un traguardo molto promettente per tutta la nostra comunità, anche in vista della proficua collaborazione che, sono sicura, potremo avviare tra istituzioni. Ci sono traguardi ambiziosi, in vista dei quali operare insieme proficuamente, tra cui la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033. Ad Antonella porgo il mio sincero augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che darà come sempre il meglio di sé, onorando anche l'istituzione europea di cui è ora autorevole esponente."



