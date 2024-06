Nella Tuscia la percentuale più alta di voti a Fdi, 42,5%

Con oltre 55mila votanti Fratelli d'Italia si attesta come primo partito votato nella Tuscia. Un successo dovuto anche alle preferenze date all'eurocandidata viterbese Antonella Sberna che, con 17.292 voti si piazza al secondo posto nella provincia di Viterbo, direttamente dietro la leader Giorgia meloni con 22.007 preferenze prese nella Tuscia.

La dimostrazione del forte radicamento del partito della Meloni nella Tuscia è provata anche dalla percentuale record del 42.5 % di preferenze date nella zona a Fratelli D'Italia, un dato che fa spiccare il viterbese, come provincia della penisola dove si è votato maggiormente FDI.

Segue il partito democratico con il 18,88% 23.562 votanti, con 6.029 preferenze all'ex presidente della regione Nicola Zingaretti, che supera la segretaria nazionale Elly Schlein con 4.936.

Poi il Movimento 5 stelle con 9,14% 11.898 votanti, con l'ex allenatrice della Viterbese Carolina Morace, in lista nella formazione di Conte che arriva a 1.184 preferenze, Forza Italia col 7,84% 10.200 voti di cui 4.075 per Antonio Tajani, la Lega con il 7,57% 9852 voti, di cui 4.850 per Roberto Vannacci e 985 per Davide Bordoni.

Seguono: Alleanza Verdi e Sinistra 5.12% 6.664 voti, Stati Uniti D'Europa 2.50% 3.252 voti, Azione-Siamo Europei 2.28% 2.961 voti, Pace Terra Dignità 2.21% 2.280 voti, Libertà 0.77% 996 voti, Democrazia Sovrana Popolare 0.75% 981 voti, Alternativa Popolare 0.39% 511 voti.



