A Roma FdI primo partito al 29%, Pd in ripresa al 27,5%

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito a Roma. Quando ormai mancano pochissime sezioni da scrutinare nella Capitale il partito della premier Giorgia Meloni è in testa alle preferenze dei romani con il 29,07%, dato sostanzialmente in linea con le ultime Politiche (29,73 Camera Lazio 1). Il Pd è subito alle spalle con il 27,5%, stavolta in netta ripresa rispetto a due anni fa quando prese in città il 21,51.

Il terzo posto a Roma è per Avs, che sfiora l'11% (più che raddoppiando il 4,33 di due anni) scavalcando il M5s che perde circa quattro punti fermandosi al 10,45. Poi FI al 4,57, di fatto appaiata ad Azione (4,55). La Lega è poco sotto, al 4,24.





