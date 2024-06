Lista Raggi, a Roma caos costituzione seggi e falle informatiche

"A poche ore dall'apertura dei seggi elettorali il sistema messo in piedi dall'Amministrazione Gualtieri è in grave crisi. Dopo l'umiliazione di ieri ai dipendenti costretti ad una lunga ed inspiegabile fila sotto il sole in Via Petroselli, oggi ad essere in affanno è il sistema informatico comunale per l'inserimento dei dati. Per non parlare delle difficoltà a surrogare i presidenti dei seggi. Lo spettacolo che vediamo in queste ore dimostra tutta la fragilità di un'amministrazione che, non dialogando, o limitandosi sempre e comunque ad accusare i predecessori, mette in luce tutti i propri limiti". Così Antonio De Santis capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina.

"E' un mondo che è cambiato ed i ragazzi fuori le scuole in attesa che il presidente di seggio di turno esca dal plesso e chiami il numero di scrutatori che gli servono per aprire il seggio è ormai una storia da archiviare. A via Cruto come a Via Solidati Tiburzi al Portuense la situazione è la stessa e, se possibile, ancora più grave. Se a Marconi mancano gli scrutatori al Portuense anche presidenti di seggio", denuncia il consigliere municipale du Fdi Marco Palma.

"E' un sistema che deve essere rinnovato, partendo dalle retribuzioni. Troppe ore ed orari complicati per i rimborsi previsti - aggiunge - Inoltre occorre formare le persone per tempo, riconoscendo premialità di diversa natura. Non ultimo il rispetto per la cosa più bella che un cittadino può avere: la democrazia attraverso il voto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA