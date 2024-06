Ama,on line avviso pubblico per concessione 739 loculi al Verano

E' online su www.cimitericapitolini.it l'avviso pubblico per procedere alla concessione (trentennale) di 739 loculi ad un posto nel Cimitero Monumentale del Verano. Le domande potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica e tramite Spid, dal 10 giugno al 15 luglio 2024.

"Prosegue il lavoro e l'impegno verso i cimiteri della città e grazie a questo avviso pubblico appena pubblicato - dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale - si potranno incrementare ulteriormente le attività manutentive. Utilizzeremo, infatti, le risorse ottenute dal bando per potenziare gli interventi per il decoro dei cimiteri capitolini". Lo comunica Ama S.p.A..

Le concessioni disponibili sono riservate ai soli cittadini residenti nel Comune di Roma e si potrà scegliere fra loculi posizionati nelle diverse file delle cappelle (scelta fra loculi in prima, seconda, terza, quarta e quinta fila) con oneri concessioni da un minimo di 663,84 euro a 3.530,33 euro. Le risorse derivanti dal bando saranno messe a disposizione da Roma Capitale per incrementare le attività di Ama per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri capitolini. Non è prevista infine alcuna procedura di preassegnazione in forma diretta o indiretta.

Le informazioni sulle ubicazioni dei loculi e sul loro valore economico sono consultabili su www.cimitericapitolini.it.





