Giornata Ambiente, a Ostia un murales in difesa tartarughe

Un gruppo di tartarughe marine che escono dalle uova e si dirigono verso il mare: è il nuovo murales dell'artista Lucamaleonte sulla facciata dell'Istituto Comprensivo Giuliano da Sangallo di Ostia, a Roma, presentato oggi in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dal sindaco Roberto Gualtieri. L'opera 'Dal nido al mare' realizzata col contributo di fondi Ue si lega al progetto di Legambiente a difesa delle tartarughe patrocinato dal X Municipio. "Una bellissima opera che ci riporta ai temi ambientali - ha affermato il minisindaco Mario Falconi - se vogliamo dare un futuro ai bambini va cambiata strategia". "La sfida dell'adattamento - ha aggiunto il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi - è anche accogliere specie come la caretta caretta, salvaguardare i loro nidi. Dobbiamo monitorare che questa cultura dell'accoglienza si diffonda a Roma e nella regione grazie alla rete di monitoraggio 'Tartalazio'.

"Questo murales - ha affermato il sindaco Gualtieri davanti a una platea di bambini - ci consente di celebrare la 50ma Giornata mondiale dell'ambiente, perché proteggere l'ambiente è anche proteggere noi stessi. Dobbiamo ridurre le emissioni, usare di più i pannelli solari, non usare le fonti fossili. Per questo noi stiamo incentivando le comunità energetiche e i trasporti pubblici, e poi piantiamo tanti alberi. Ma non basta mitigare, dobbiamo adattarci ai cambiamenti già sono arrivati: la temperatura del mare è già aumentata, e le tartarughe sono arrivate anche qui. Un segnale preoccupante ma è anche una cosa bella, perché vuole dire tra l'altro che il mare è pulito. Ogni volta che si trovano le uova vanno protette, può anche essere un gioco per voi bambini. Questo murales serve a ricordare questo e magari a darvi lo stimolo di fare i volontari per la difesa dell'ambiente".



