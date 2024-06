Sport e prevenzione medica, evento alla Sapienza il 7 giugno

Promuovere la prevenzione medica a tutela della salute psico-fisica, sostenere il valore educativo e di coesione sociale dello sport: questi gli obiettivi della quinta edizione di "Padel e Salute", la manifestazione promossa dall'università La Sapienza di Roma che riunisce le eccellenze mediche e chirurgiche dell'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I 3e Sant'Andrea, presso il "Villaggio della Salute" allestito presso il Centro SapienzaSport.

"Sapienza è fortemente impegnata nella diffusione della cultura dello sport come mezzo per trasmettere valori sociali e stili di vita sani - dichiara la rettrice Antonella Polimeni -. In quest'ottica l'Ateneo, non solo prevede specifiche agevolazioni per l'iscrizione di studentesse e studenti a cui sono riconosciuti particolari meriti sportivi nazionali e internazionali, ma si è dotato recentemente anche di un nuovo regolamento dedicato alla dual career. Il documento ha l'obiettivo di supportare gli studenti-atleti offrendo loro opportunità concrete per bilanciare attività sportiva e impegni accademici".

Venerdì 7 giugno dalle 9.00 alle 19.00 e sabato 8 giugno dalle 9.00 alle 18.00 saranno offerte visite mediche a tutti i cittadini che avranno accesso libero e gratuito a un consulto specialistico.

Ad aprire l'evento, insieme alla rettrice dell'università Antonella Polimeni, ci saranno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma Antonio Magi, il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I Fabrizio d'Alba e il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea Daniela Donetti.



