Gualtieri, 'cantieri termovalorizzatore tra dicembre e gennaio'

"Vogliamo aprire i cantieri del termovalorizzatore tra dicembre del 2024 e il gennaio del 2025".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da Rtl 102.5.

"Sul termovalorizzatore siamo a un punto decisivo per un intervento fondamentale - ha spiegato - Roma è l'unica capitale d'Europa che non ha un tmv, e quindi o manda la spazzatura in discarica o nei tmv negli altri. Noi abbiamo detto basta a questa vergogna per trasformare Roma in una città normale".

Riguardo allo stato dell'iter: "Ora c'è stata l'offerta formale della gara da parte di un consorzio guidato da Acea - ha affermato il sindaco - Io ho nominato la commissione per l'aggiudicazione, oltre ai dirigenti del Comune ci sono due grandissimi esperti: l'ex presidente dell'Istat Giorgio Alleva e Stefano Consonni, una riconosciuta autorità nel campo dell'energia e dell'ambiente, professore del Politecnico. Entro luglio si deve fare l'aggiudicazione - ha concluso - perché noi vogliamo aprire i cantieri tra dicembre del 2024 e il gennaio del 2025".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA