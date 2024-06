Taekwondo: al Foro Italico 'Kim e Liù' e The Olympic Dream Cup

Il lungo fine settimana romano del taekwondo è proseguito al Foro Italico, con un'altra giornata di competizioni e spirito sportivo, in un 2 giugno che celebra sia la Festa della Repubblica sia la Giornata dello Sport. Il 'Kim e Liù', al suo terzo e ultimo giorno di gare, ha visto i bambini da 6 a 11 anni misurarsi in "Forme e Freestyle", mentre l'Olympic Dream Cup, alla sua giornata inaugurale, promette di regalare emozioni ai tifosi, per quello che è il trofeo che mette le regioni al centro della scena, in tabelloni che coinvolgono le categorie in azione: dai Cadetti ai Seniores maschili e femminili passando anche per gli Juniores.

Nella cerimonia di apertura, il presidente della Federazione italiana taekwondo (Fita), Angelo Cito, ha sottolineato l'importanza di questo evento per il movimento sportivo italiano. Sono intervenuti anche alcuni atleti azzurri, tra cui Simone Alessio, Vito Dell'Aquila, Ilenia Matonti, oltre ad Hadi Tiranvalipour (Team Rifugiati), che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di Parigi. "Il Kim e Liù e l'Olympic Dream Cup - ha affermato Cito - sono per noi eventi importanti tanto quanto la partecipazione ai Giochi di questi campioni. È da qui che parte tutto, da questi appuntamenti riservati ai giovani, che un giorno arriveranno sulla scena internazionale. Gli atleti devono essere al centro di tutto. È importante partecipare così come è importante avere voglia di vincere facendo tutto nella maniera giusta. Sviluppare la competitività e il confronto è la base per il presente e il futuro".



