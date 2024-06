Taekwondo: Abodi al Foro Italico,'Kim e Liù' evento geniale

"Un evento straordinario che riesce a unire tutto e tutti, dai più piccoli ai più grandi. Complimenti alla Federazione italiana taekwondo per iniziative come queste".

Sono le parole del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, al Foro Italico per la seconda giornata della sedicesima edizione del Kim e Liù, il torneo di taekwondo per giovani atleti dai 6 agli 11 anni. "Siamo in un luogo meraviglioso dove si uniscono passato, presente e futuro. C'è il Kim e Liù, che è geniale e creativo, ma anche il progetto dedicato agli Over 65: tutto inserito in un contesto perfetto", ha aggiunto Abodi.

Lo stadio Nicola Pietrangeli ha ospitato l'esibizione del Ciao Team, la squadra dimostrativa di taekwondo freestyle della Fita, invitata dal Cio ad esibirsi a Parigi 2024 durante i giorni dedicati alle competizioni di taekwondo, con ben sei esibizioni in programma. "Uno spettacolo nello spettacolo - ha affermato Abodi -, con questo taekwondo acrobatico che non conoscevo e non mi aspettavo. Fisicità abbinata a musicalità e precisione: un altro orizzonte che aiuterà la Federazione ad essere ancora di più conosciuta. Il Taekwondo sembrava per pochi e invece sta diventando per molti".

La giornata di gare ha visto giovani atleti sfidarsi sui quadrati di gara, pronti ad intraprendere il loro percorso verso il sogno olimpico. Ma non solo: perché sui tatami capitolini si è svolta l'esibizione degli atleti over 65 del progetto federale "Taekwondo intergenerazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA