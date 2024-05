'Sul mio corpo decido io', la manifestazione a Roma

È partito da piazza Vittorio Emanuele II, a Roma, il corteo "Sul mio corpo decido io, contro il governo che apre le porte dei consultori a obiettori e antiabortisti" che si concluderà a piazza Bocca della Verità. La manifestazione è stata lanciata da Non una di meno e dal Coordinamento delle assemblee dei consultori e delle consultorie. "Siamo in piazza perché i consultori non si toccano. Siamo in piazza per tutelare la salute pubblica che questo governo ha dimenticato", dicono. "Nostri i corpi, nostre le decisioni" si legge poi su un grande striscione in testa. E su un altro: "fuori gli obiettori antiscelta dai consultori e dalle nostre vite". Mentre tra i tanti cartelli presenti al corteo: "mai più stigma sull'aborto" o "meglio abortito che pro vita".

Un carro - dove è stata attaccata anche una bandiera della Palestina - precede le persone in cammino. "Gli attacchi vengono da lontano, siamo abituati a essere attaccati ma abbiamo anche la consapevolezza che siamo noi la maggioranza, loro sono un gruppo residuale che ha preso il potere politico e tenta di imporre la sua visione partendo dal corpo delle donne". A dirlo è Barbara Piccininni dell'Assemblea dei consultori di via Silveri e del Coordinamento delle assemblee dei consultori e delle consultorie. Sui pro vita sottolinea che "si chiamano così ma in realtà sono antiscelta". Sull'atto vandalico alla Casa delle Donne Lucha y Siesta, le manifestanti spiegano di essere tra le strade della città anche per quanto accaduto ieri sera. "È vergognoso. È un attacco vile e strumentale perché Lucha y Siesta non è solo una realtà fondamentale e necessaria, ma in quel quadrante è un'organizzazione vitale", dicono.



