E.League: De Rossi "ringrazio i miei, ora guardiamo al futuro"

"Negli spogliatoi li ho abbracciati e ringraziati. Tenere botta contro una squadra così forte non era facile. Forse avremmo dovuto tenere più la palla per stancarci di meno. Ho detto grazie ai ragazzi, mi fanno ben sperare per il futuro". Lo ha detto Daniele De Rossi al termine della semifinale di Europa League della Roma con il Bayer Leverkusen.

"Lo ripeto contro una squadra come il Bayer avresti dovuto tenere più la palla ma non è facile. Un altro modo è giocare come loro - ha aggiunto ai microfoni della Rai -. L'Atalanta in finale potrà metterli in difficoltà perché hanno la stessa cilindrata", conclude.



