Sanità Lazio: sindaco,'1.051 unità destinata all'Asl di Latina'

"Il piano delle assunzioni per la sanità annunciato ieri dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è un massiccio investimento in favore della salute dei cittadini, dopo anni di continui tagli". A dichiararlo, in una nota, è il sindaco di Latina Matilde Celentano. "Il maxi-piano assunzionale 2024-2025, annunciato dal presidente Rocca ai sindacati, prevede, con uno stanziamento di 466 milioni di euro, ben 8.158 nuovi reclutamenti di operatori sanitari in tutta la regione, che vanno ad aggiungersi alle 1.541 stabilizzazioni. Ammonta a 1.051 unità di professionisti della sanità la quota destinata alla Asl di Latina, tra nuove assunzioni e stabilizzazioni. Si tratta, senza ombra di dubbio, del più grande piano d'investimento degli ultimi anni nella regione Lazio, consentendo così di rendere operativi gli ospedali di comunità, le case di comunità e le centrali operative territoriali finanziate con i fondi del Pnrr e che diversamente sarebbero state destinate a rimanere cattedrali nel deserto, considerando la penuria di personale sanitario".





