Atletica: Mei 'Olimpico magico, orgoglioso di questa nazionale'

"Emozionante essere qui, su questa pista che evoca la maglia azzurra. Siamo estremamente contenti di essere a così poco dall'inizio dell'europeo. L'Olimpico ha qualcosa di magico, so perfettamente che una gara non sarà mai importante quanto un campionato, che lascia un segno indelebile nella carriera di un atleta. Tra un mese si scriverà una pagina importante di questo stadio. Tutto il parco del Foro Italico sarà protagonista di queste giornate, ci saranno momenti di condivisione fuori dallo stadio". Sono queste le parole di Stefano Mei, presidente Fidal, durante la conferenza stampa "Lazio nel cuore dell'atletica - L'impatto degli Europei 2024 nel nome di sport, tradizione e legacy" che si è tenuta allo stadio Olimpico. Parlando della nazionale di atletica, poi, il presidente federale sottolinea di essere "orgoglioso di avere questa nazionale; abbiamo i campioni olimpici, ma anche tanti ragazzi che spingono per emulare i loro compagni di squadra più grandi. La squadra azzurra sarà composta da più di 100 atleti.

Sono fortunato perché ho l'occasione di vivere in un altro modo esperienze che ho vissuto da atleta", conclude.



