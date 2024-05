La Oratorio Cup a Roma, completate le finali

Oltre 1500 atleti e duemila accompagnatori hanno dato vita alle finali della Oratorio Cup, l'evento calcistico organizzato per la 20/a edizione dal Centro sportivo italiano (Csi), Comitato di Roma. Tra sabato e domenica, hanno assistito l'ex presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, l'assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari e la presidente della Fondazione SS Lazio 1900, Cristina Mezzaroma.

Nel lungo weekend di sport si sono disputate oltre 80 partite che hanno dato vita alle graduatorie finali per sei categorie: Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15.

L'Oratorio Cup avrà un'appendice domenica prossima, quando si disputeranno le finali delle categorie Under 8 e Under 9. Le categorie Under 16, Under 17, Under 19, Open e Amatori invece stanno ancora disputeranno la stagione regolare e concluderanno a giugno i loro campionati con le classifiche definitive.





